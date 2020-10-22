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Ortaokul ve liselerde okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

Pandemi nedeniyle 2020-2021 eğitim yılında okullar yüz yüze eğitime kademeli olarak geçiyor. Son yapılan açıklamaya göre 5. ve 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime 2 Kasım’da başlayacak.

Güncellenme: 12:09, 22/10/2020
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Ortaokul ve liselerde okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

Türkiye’de ilk olarak ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri ardından da 2, 3, 4’üncü sınıflar ile 8 ve 12’inci sınıflar yüz yüze eğitime geçti. Aynı zamanda öğrenciler derslerine online eğitimle de devam ediyor.

ORTAOKUL VE LİSELERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre;

“Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halan uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz” dedi.

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