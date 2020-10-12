Oruç Reis limandan ayrıldı

Türkiye’nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir NAVTEX yayımlandı. Bu NAVTEX’e göre Oruç Reis, Antalya’nın Kaş ilçesi ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapabilecek. Dün gece saatlerinde yayımlanan NAVTEX’in ardından Oruç Reis, 1 aydır bakım ve ikmal için demirlediği Antalya Limanı’ndan ayrıldı.

Antalya Limanı’ndan ayrılıp, Konyaaltı sahili açığına demirlenen Oruç Reis, saat 09.00 itibariyle buradan da demir alarak Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket etti.

DEMRE’YE 2 FIRKATEYN GELDİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı’ndan ayrılıp, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket ederken, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 2 fırkateyn dün akşam saatlerinde Antalya’nın Demre ilçesine geldi.

Akşam saatlerinde Çayağzı Limanı açıklarına yan yana demir atan fırkateynler, geceyi aynı noktada geçirdi. 2 fırkateyn, sabah saatlerinde ise Kekova Koyu’nun girişinin iki yanında demir attı. Fırkateynler burada beklemeye başladı.

BAKAN DÖNMEZ: MUTLAKA BULACAĞIZ

Oruç Reis’in limandan ayrılmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk kez 10 Ağustos günü Oruç Reis için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 2 fırkateyn ve 1 çıkarma gemisi Demre’ye gelmiş, uzun süre Çayağzı Limanı açıklarında kalmış ve zaman zaman bölgede seyir görevi yapmıştı.



YANANİSTAN: GERİLİMİ TIRMANDIRIR

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise, Türkiye’nin Meis Adası’nın güneyindeki bölgede araştırma yapacağına dair açıkladığı yeni NAVTEX’in gerilimi ciddi şekilde tırmandırdığını öne sürdü.

Türkiye’nin yayınladığı en son denizcilik duyurusuna göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisine ek olarak Ataman ve Cengiz

Han gemileri de Meis Adası’nın güneyini içeren bölgede 22 Ekim’e kadar araştırma yapmaya devam edecek.

Türkiye, geçen ay Avrupa Birliği özel zirvesi öncesinde diplomasiye olanak sağlamak için Oruç Reis’i ihtilaflı deniz bölgesinden çekmişti. AB zirvesi sonrasında, AB Türkiye’nin bölgede çalışmalarına devam etmesi halinde Türkiye’yi cezalandıracağını açıklamıştı. (DHA-REUTERS)