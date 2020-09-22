Oruç Reis limandan ayrıldı

DİPLOMASİYE FIRSAT

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis'in diplomasiye fırsat tanımak için geri çekildiğini açıklamıştı. Erdoğan 'Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım, diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım' ifadelerini kullanmıştı.