Oruç Reis limandan ayrıldı

10 Ağustos’ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, bakım ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı’na yanaştı.
Oruç Reis gemisi bir haftalık ikmalin ardından bugün limandan denize açıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen gemi, burada beklemeye başladı.
DİPLOMASİYE FIRSAT
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis'in diplomasiye fırsat tanımak için geri çekildiğini açıklamıştı. Erdoğan 'Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım, diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım' ifadelerini kullanmıştı.
DHA’nın haberine göre Oruç Reis’in daha önce demirlediği yerden oldukça uzağa gittiği ve görev beklediği öğrenildi.