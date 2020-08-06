OSB başkanı fabrikalardaki corona artışında topu işçilere attı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi(MOSB) Başkanı Sait Türek, Bloomberght televizyonunda katıldığı bir programda Manisa OSB'de faaliyet gösteren fabrikalardaki corona virüsü ile ilgili son durumu açıkladı. Başkan Türek, fabrikalardaki vaka yoğunluğu, alınan tedbirler ve üretimin durup durmayacağına ilişkin sorulara yanıt verdi.

“ARTIŞIN SEBEBİ ÇALIŞANLARIN TEDBİRSİZLİĞİ”

MOSB Başkanı Türek televizyon programında yaptığı açıklamada, Manisa OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda corona virüsü vaka sayısında artış olduğunu ve artışın sebebinin fabrikada çalışanların tedbirsizliğinden kaynaklandığını ifade etti.

1 Haziran tarihinden sonra başlayan normalleşme sürecisinde tüm illerde olduğu gibi Manisa'da da bir hareketlenmenin yaşandığını dile getiren Türek programdaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

* Normalleşme sürecinin başlangıcıyla birlikte tüm ülke çapında gördüğümüz hareketlenme maalesef fabrikalara da yansıyor.

* Ama bu, fabrikaların kusurundan değil. Maalesef insanımız kendine olan saygısını değil, karşısındakine olan saygısını koruması lazım. Bu konuda biraz gevşeklik olduğunu gözlüyoruz.

* Şu anda bölgemizde 55 binin üzerinde çalışanımız var. Zaman zaman bu arkadaşlarımızı Manisa OSB bünyesinde bir pansiyon inşa edip de dışarıya bırakmasak mı diye düşünüyoruz.

* Çünkü her tatil veya her boşluğun arkasından çalışan arkadaşlarımız fabrikalara geri gelirken maalesef birtakım şeyleri de taşıyarak geliyorlar.

* Hepimiz seyrediyoruz, sosyal hayattaki gevşemeden herkes şikayetçi. Tabi bunun bir sonucu olacaktır. Bu durum da sanayiye de her yere de yansıyacaktır.

“VARDİYADAN ÇIKANLAR TEDBİRLERİ UNUTUYOR”

Fabrikaların corona virüse karşı yeterli tedbirleri aldıklarını savunan Başkan Türek, fabrikalardaki mesai sonrasında işçilerin corona virüsü tedbirlerine uymayı unuttuğunu ifade etti.

Türek açıklamasında,”Tedbirler konusunda sanayi kuruluşlarımız toplumda alınmayan tedbirleri alıyor. Yani bütün işçilerimizin gerek servis konusu, gerek yemekhane konusu, gerek hijyenle ilgili dezenfeksiyon konusu, gerek çalışma koşullarındaki mesafe konuları gibi her türlü önlemi alıyoruz ama akşam saat 17.00'da vardiyasından çıktıkları zaman bu arkadaşlarımızın hepsi bunları unutuyor” dedi.

‘ÖPÜŞMEYİN’ UYARISI

Tüm ülke genelinde olduğu gibi fabrikalarda çalışanların da tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen Başkan Türek, fabrika çalışanlarına özellikle öpüşmeme çağrısında bulundu.

Türek yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde okullar açılacak, nasıl olacak? Vatandaşlarımızın daha sorumluluk bilinciyle hareket edip, maske mesafe ve hijyen konusunda dikkat etmesi gerekiyor. Öpüşmememiz gerekiyor yani. Sevgi gösterimizi sarılarak değil kalplerimizden sarılarak göstermemiz gerekiyor” dedi.

“FABRİKALARDAKİ TEDBİRLER YETERLİ DEĞİL”

Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, kentteki OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda corona vakalarının artış gösterdiğini ifade ederek, artışın işçilerden kaynaklanabileceği gibi, fabrikalardaki tedbirlerin az olmasından da kaynaklanacağını ifade etti.

Kendilerine gelen bilgilerde bazı fabrikalarda corona virüsü tedbirlerinin yeterli olmadığını iddia eden Tabip Odası Başkanı Duran yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

* OSB'deki corona virüsü artışlarını sadece işçilerin tedbirsizliğine bağlamak yeterli değil. Edindiğimiz bilgilere göre bazı fabrikalarda tedbirlerin yeterli olmadığı iddiaları kulağımıza geliyor.

* Bazı yerlerde bir işçinin bir maskeyle mesaiyi bitirdiğini duyuyoruz. İlçelerde de benzer tekstil fabrikalarında vakalarda artış var. Fabrikalarda fiziksel mesafe çok fazla ve özellikle vardiyaların artırıldığını duyuyoruz.

* Hastanelerdeki yoğunluğun bir kısmının özellikle çalışan kesim olduğu göze çarpıyor. Eğer fabrikada çalışan bir kişide corona virüsü tespit edilirse, bunun fabrikadaki yüzlerce işçiye bulaşma riski yüksek.

* Bir işçi corona virüsü sebebiyle karantinaya alınıyor, ancak onun yanında çalışanlara filyasyon ve test uygulanmıyor. Bir an önce fabrikalardaki tedbirlerin üst seviyeye çıkarılması gerekiyor.