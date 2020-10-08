Osman Kavala için ‘darbeye teşebbüs’ ve ‘siyasi casusluk’ suçlamasıyla ikinci iddianame hazırlandı

Gezi davasından beraat ettikten sonra “siyasal veya askeri casusluk” iddiasıyla yeniden tutuklanan Osman Kavala ile ilgili FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski CIA danışmanı Henri Barkey de şüpheli olarak yer aldı. İddianamemede Osman Kavala için “casusluk eyleminde bulunan Barkey'in “yerel işbirlikçisi” ifadesi kullanıldı. İddinamade şüphelilerin “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “Siyasi ve askeri casusluk” suçundan 20 yıla kadar hapsi de istenildi.

Osman Kavala'nın “15 Temmuz darbe girişiminin hazırlık sürecinde etkili olduğunun” ifade edildiği iddianamede gittiği her ülkede karışıklık çıkarmasıyla bilinen Açık Toplum Vakfı kurucusu George Soros'un 6 Kasım 2015'te Türkiye'ye geldiği, o tarihte yurtdışında olan Osman Kavala'nın da Türkiye'ye döndüğü ve aynı gün akşam George Soros ve İshak Alaton ile birlikte bir davete katıldıkları anlatıldı.

“FETÖ'NÜN ‘GÜLEN BEBEK' FİLMİNDEN HEMEN SONRA GÖRÜŞTÜLER”

Kavala'nın bu davette kendi cep telefonuyla George Soros ve İshak Alaton'un fotoğraflarını çektiğinin bilgisi de iddianamede ayrıntı olarak yer aldı.

İddianamede bu görüşmenin FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi'nin 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 9 ay 10 gün önce yayınladığı “Gülen Bebek” adıyla bilinen reklam filminden birkaç hafta sonra gerçekleştiği ve bunun dikkat çekici olduğu vurgulandı.

İddianamede yer alan bir tanık beyanında da CIA elemanları ile yakın ilişkiler kurulduğuna dair anlatımlar yer aldı. İddianamede tanık Cem F.B'nin Henri Barkey ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yakınlığına ilişkin anlatımları da yer aldı. İddianamede, tanığın “İshak Alaton'un FETÖ lideri Fetullah Gülen ile henüz Türkiye'de bulunduğu dönemlerden itibaren çok sıkı ilişkilerinin olduğunu, Fetullah Gülen'in ABD'ye gitmesinin İshak Alaton tarafından organize edildiğini, ABD'ye gittikten sonra da aralarında sürekli mektuplaşmaların olduğunu, İshak Alaton'un Türkiye'deki FETÖ yapılanmasının üst düzey mensuplarıyla da sık sık görüştüğünü, İshak Alaton'un Graham Fuller ve şüpheli Henri Barkey ile de irtibatlı olduğunu, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce kızını, oğlunu ve torunlarını yurt dışına gönderdiğini, kendisinin de darbe girişiminin başarısız olması sonrasında 17 Temmuz günü yurt dışına gittiği” yönünde ifade verdiği anlatıldı.

“DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCEDEN HABERLERİ VARDI”

Osman Kavala ile Henri Barkey'in irtibatlarına yer verilen iddianamede şöyle denildi:

* Osman Kavala ve Henri Barkey'in 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki faaliyetlerinin hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde darbe girişimi hazırlıkları ile kesiştiği, bu durumun her iki şüphelinin de 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları ve darbe girişiminin alt yapısını oluşturmak için yurtiçi ve yurt dışı bir dizi bağlantı kurdukları, son olarak da şüpheli Henri Jak Barkey'in 15 Temmuz günü Türkiye'ye gelerek darbe girişimini İstanbul Büyükada'da sabaha kadar takip ettiği ve yurt dışı bağlantılarını gece boyu devam ettirdiği anlaşılmıştır.

İDDİNAMEDE ÇAN AYRINTISI

İddianamede ayrıca Büyükada'daki bir otelde kalan Henri Barkey'in otelden ayrılırken, üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999 yılından bu yana kaldığı ve 15 Temmuz darbe girişimini yönettiği ABD Pensilvanya Eyaleti'nin isminin ve haritasının yer aldığı çanı resepsiyona bıraktığı ifade edildi.