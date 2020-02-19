Osman Kavala kimdir ve nerelidir? İşte Osman Kavala’nın biyografisi!

Son dakika gelişmesiyle Gezi davasında beraat kararı verilen Osman Kavala’nın yeniden tutuklandığı açıklandı. “Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme” suçundan tutuklandığı açıklanan Osman Kavala’nın hayatı hakkındaki bilgileri sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte ‘Osman Kavala kimdir?’ sorusunun yanıtı.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

OSMAN KAVALA YENİDEN TUTUKLANDI

Gezi Davası’nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında “Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs” suçundan gözaltı kararı verilmişti. Kavala, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme” suçundan tutuklandı.

KAVALA’NIN İFADESİ

Şüpheli Osman Kavala sorgu hakimliğindeki ifadesinde “Dün 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının tescil etmiş olduğu gibi ve daha önce AİHM kararının açıkça belirtildiği gibi, maruz kaldığım sıra dışı vahimlikte bir hak ihlalini dünkü gözaltı kararı, bu akşam gördüğünüz savcının sevk yazısı, bu hak ihlalinin devam ettirilmekte olduğunu göstermektedir. Daha önceki ifademde belirtmiş olduğum gibi 15 Temmuz darbe girişimine destek olmak ile ilgili tüm iddialar asılsızdır.” dedi.

“DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE BARKEY İLE GÖRÜŞTÜ”

Savcılığın tutuklama talebiyle sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:

“FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini değiştirmeyi amaçlayan darbe girişiminde bulunduğu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızaca ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini değiştirmeye teşebbüs’ suçundan soruşturma yürütülüp yakalama kararı ile aranmakta olan şüpheli Hanrey Barkey’in, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Amerika’daki onursal başkanlığının Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen’in yaptığı Rumi Forum Vakfı’nın organizasyon komitesinde görev yaptığı, örgüt liderinin çalışmalarını tanıtmak için lobi faaliyeti yürüttüğü, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin sabahında yurt dışından İstanbul’a geldiği ve doğrudan Büyükada Splendit Otele yerleştiği, 18 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizden ayrıldığı, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın Hanrey Barkey İle 18 Temmuz 2016 tarihinde Karaköy semtinde bir restoranda buluştukları, bunun yanında yapılan iletişim analizlerinden de anlaşılacağı üzere; darbe girişimi öncesi ve sonrasında yoğun irtibatlarının bulunduğu, yine iletişim analizine göre şüpheli Kavala’nın diğer şüpheli Hanrey Barkey ile darbe girişimi öncesi 27 Haziran 2016 tarihinde önce Şişli İlçesinde şüpheli Mehmet Osman Kavala’ya ait Menka Anonim Şirketi adlı iş yerinde, devamında da 30 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır’da bir araya gelerek PKK Terör Örgütü irtibatlı kişilerle buluştuklarının tespit edildiği,

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sürecinde şüpheli Hanrey Barkey ile şüpheli Kavala’nın suç tarihlerindeki irtibatları, şüpheli Hanrey Barkey’in FETÖ/PDY ile olan irtibatları dikkate alındığında, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığına dair bulgulara ulaşıldığı, 26 Temmuz 2016 tarihinde başlatılan bu soruşturma kapsamında başka suçtan tahliyesine müteakip kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak 18 Şubat 2020 tarihinde gözaltı kararı verildiği, hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebir, şiddet kullanarak çalışamaz hale getirmek’ suçu yönünden kovuşturma bulunan Mehmet Osman Kavala’ya, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs(darbe teşebbüsü)’ suçunun niteliği, mevcut delil durumu, şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olduğu dikkate alınarak, şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın üzerine atılı ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs’ suçu yönünden sorgusu yapılarak tutuklanmasına”

DHA

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