Osman Kavala tutuklandı, hakimlere soruşturma!

15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, dün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. “Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme” suçundan tutuklanan Kavala Silivri Cezaevi'ne konuldu.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Osman Kavala hakkındaki sevk yazısında, Henri Barkey ile 15 Temmuz darbe girişiminden önce irtibatlı olduğu belirtilerek “Osman Kavala’nın 15 Temmuz darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığına dair bulgulara ulaşıldığı” iddia edildi.

Ayrıca sevk yazısında Kavala’nın “Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs” suçundan tutuklanması istenildi. Yazıda, “suçun niteliği, mevcut delil durumu, şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunması” nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ifade edildiği öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'ye yardım ettikleri iddiasıyla aralarında ABD'li savcı Bharara, CIA'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henry Barkey gibi isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

GEZİ PARKI DAVASININ HAKİMLERİNE SORUŞTURMA

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında beraat kararı vermişti.

HSK 1. Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk ile üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Bu kapsamda görevlendirilecek müfettiş, heyet ile ilgili araştırmalarda bulunacak.

NELER YAŞANMIŞTI? Gezi Parkı eylemlerine yönelik 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmış ve Osman Kavala hakkında beraat ve tahliye kararı verilmişti. Tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında ‘anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan gözaltına kararı verilmişti. Kararın ardından gözaltına alınan Osman Kavala, İstanbul Terörle Mücadele şubesine götürülmüş ardından adliyeye sevk edilmişti.

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