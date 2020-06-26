Osman Kavala’dan mesaj: Üç yıldır zorla içeride tutuluyorum

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi'nde iş insanı Osman Kavala ve Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı ile görüştü.

Gezi eylemlerini organize etmekle suçlandığı davada beraat etmesine rağmen tahliye edilmeyen iş insanı Osman Kavala, Silivri Cezaevinde sürmekte olan tutukluluğunun derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.

”SAVCI YÜZÜ GÖRMÜŞ DEĞİLİM”

Osman Kavala, Çakırözer'e sürmekte olan davaları hakkında şu mesajları verdi:

* Üç yıldır buradayım. Zincirleme dosyalarla tutukluluğum sürdürülmeye çalışılıyor. Hakkımda açılmış üç soruşturmanın hiçbiri hukuken beni burada tutmaya yetmiyor. Bugüne kadarki tutuklama kararlarında savcı yüzü görmüş değilim. Hakimin karşısına çıktığım tek dosya olan Gezi Davası’nda beraat ettim. O bitti 15 Temmuz davası dediler, İkinci dosyayı çıkardılar. Ondan da yargı reformu kapsamında tahliye kararı çıktı.

* Şu andaki tutukluluğumun gerekçesi olan, yeni üretilen casusluk suçlamasının da içi boş. Orada da yeni bir delil konmadığı için bu dosya da AİHM'nin ilk iki dosya ile ilgili verdiği ihlal kararı kapsamına girmekte. Yani derhal tutukluluğumun sonlandırılması gerekli. Ama dinleyen kim!

* Kumpas davalarında FETÖ’cüler bile usulsüzlüklerine kılıf uydurmaya, yalancı delil bulmaya çalışırdı. Şimdi böyle bir kaygı da yok. Belgesiz dayanaksız dosyalarla beni, gazetecileri siyasetçileri zorla içeride tutuyorlar. Sadece kendi yargı sürecime baktığımda ülkede hukukun niteliğinin ne kadar kötüleştiğini görmek çok üzücü.

”TEK TALEPLERİ ADİL YARGILANMAK”

Tutuklu bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile de görüşen Çakırözer, tutuklu avukatların ‘adil yargılanma’ taleplerine kulak verilmesini istedi.

Kozağaçlı görüşmede, şunları söyledi.

* Çağdaş Hukukçular Davası’nda mahkemede hiçbir şekilde adil yargılanmadık. Savunma hakkımızı kullanamadık. Şu anda dosyamız Yargıtay’da. Normal koşullarda bu davanın mutlaka bozulması gerekir. Kararın bozulması sürmekte olan ölüm oruçlarının bitmesine olumlu etki yapacaktır.

* Ölüm orucundaki arkadaşlarımızın tek talebi bu, yani adil yargılanmak istiyoruz. Durumları kaygı verici aşamaya geldi. Onların yaşaması için herkes üzerine düşeni yapmalı.

”NE GEREKİYORSA YAPALIM”

Milletvekili Çakırözer de 176 gündür ölüm orucunda olan tutuklu avukatlar Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal’ın yaşaması için Adalet Bakanlığı’na ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

Çakırözer, ”Avukatlar sadece adil yargılanma hakkı istediklerini ifade ediyor. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Adalet Bakanlığı’na, barolara çağrıda bulunuyorum. Onların hayatta kalabilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır” dedi.

”KAVALA BÜYÜK BİR HUKUKSUZLUKLA KARŞI KARŞIYA”

Osman Kavala’nın AİHM kararına rağmen hâlâ cezaevinde tutulmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Çakırözer, şöyle konuştu:

* Osman Kavala büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya. Hakkında bir beraat, iki tahliye kararı var. Bunlara rağmen cezaevinde tutuluyor. AİHM hakkında karar verdi. Cezaevinde tutulmaması gerektiğini söylüyor.

* Tüm bu kararlara rağmen Kavala’nın hâlâ tahliye edilmemesi Türkiye’de hukuksuzluğun, adaletin ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Uluslararası hukuka karşı bu dirence son verilmeli.