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Osmangazi Köprüsü üzerinde trafik yoğunluğu

Osmangazi Köprüsü üzerinde yapılan yol çalışması nedeniyle köprü üzerinde yoğun trafik oluştu.

23:11 -
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Osmangazi Köprüsü üzerinde trafik yoğunluğu

Osmangazi Köprüsü üzerinde yapılan yol çalışması nedeniyle trafik köprü üzerinde tek şeride indi. Köprü üzerinde yaşanan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yarattı.

İşte İstanbul trafiğinde son durum;

Osmangazi Osmangazi Köprüsü trafik
Son güncelleme: 23:24 11.10.2020
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