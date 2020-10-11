Osmangazi Köprüsü üzerinde trafik yoğunluğu

Osmangazi Köprüsü üzerinde yapılan yol çalışması nedeniyle trafik köprü üzerinde tek şeride indi. Köprü üzerinde yaşanan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yarattı.. . . İşte İstanbul trafiğinde son durum;. . İstanbulYandex Haritalar: Tüm caddeleri, sokakları ve bina numaralarını içeren İstanbul haritası. . aip2('pageType', 'article', 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/osmangazi-koprusu-uzerinde-trafik-yogunlugu-6076682'); aip2('pageCategory', 'sozcu-Gündem', 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/osmangazi-koprusu-uzerinde-trafik-yogunlugu-6076682');aip2('newsArticle', {"identifier":6076682,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/osmangazi-koprusu-uzerinde-trafik-yogunlugu-6076682/","headline":"Osmangazi Ku00f6pru00fcsu00fc u00fczerinde trafik you011funluu011fu","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Osmangazi","Osmangazi K\\u00f6pr\\u00fcs\\u00fc","trafik"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/10/11/iecrop/osmangazi-koprusu_16_9_1602446678.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":"2020-10-11 23:11:18","datePublished":"2020-10-11 23:11:18","dateModified":"2020-10-11 23:24:38","info":"{"seo_news":"false"}"}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/osmangazi-koprusu-uzerinde-trafik-yogunlugu-6076682/');