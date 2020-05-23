Osmaniye, Burdur bayram namazı saati ne zaman? Burdur, Osmaniye duha (kuşluk) namazı vakitleri…

Türkiye'de Ramazan Bayramı bu sene corona virüsü yüzünden buruk kutlanacak. Daha önceleri büyükşehir ve Zonguldak ile sınırlı olan sokağa çıkma yasağı, 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde tüm yurtta geçerli olacak. Yani Arefe günü ve Ramazan Bayramı boyunca tüm Türkiye evde olacak. Bu kapsamda, 24 Mayıs Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda bayram namazının nasıl kılınacağı internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte Osmaniye ve Burdur bayram namazı vakitleri ile bayram namazının evde nasıl kılınacağının tarifi…

OSMANİYE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar, Diyanet tarafından açıklanan bayram namazı saatini öğrenmek için internette arama yapıyor. Diyanet İşler Başkanlığı, Osmaniye'de bayram namazı vaktini 05.53 olarak belirledi.



BURDUR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Burdur ilimiz için, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bayram namazı vakti 06.15'tir.



DİYANET’TEN BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet’ten bu yıl camiler kapalı olacağı için Duha namazı (Kuşluk namazı) önerisi geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, “Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir, mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir. Bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için ‘duha namazı' kılabilirler.” dedi.

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.



BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İLK REKAT

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

İKİNCİ REKAT

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI CEMAATİ KAÇ KİŞİ OLMALIDIR?

Bayram namazları da aynı Cuma namazı gibi cemaatle kılınan namazlardandır. Cuma namazı kılabilmek için gerekli asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefî mezhebinin önde gelen alimlerine göre Cuma namazlarının kılınabilmesi için en az imamın dışında üç kişi daha olmalıdır.

Şafi mezhebine göre ise durum daha farklıdır. Şafi mezhebine göre Cuma namazı kılınabilmesi için akıllı (âkıl), bulûğa ermiş (ergen, bâliğ), hür, erkek, mukim ve oraya yerleşmiş olan en az kırk yükümlünün bulunması şarttır.