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Osmaniye’de 5 şüpheliye yapılan Corona virüsü testinin sonucu belli oldu

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Tamer Gülsür, Corona virüsü şüphesiyle gözlem altında tuttukları 5 hastanın test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

21:49 -
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Osmaniye’de 5 şüpheliye yapılan Corona virüsü testinin sonucu belli oldu

Osmaniye'de yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle farklı zamanlarda hastaneye müracaat eden ve Corona virüsü şüphesiyle gözlem altında tutulan 5 şüpheliye test yapıldı.

5 şüphelinin de korona virüs test sonucu negatif çıktı. Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tamer Gülsür yaptığı açıklamada, “Yaptığımız tahliller neticesinde 5 kişinin de korona virüs taşımadıkları ortaya çıktı. Hastanemize başka da müracaat yoktur. Dolayısıyla Osmaniye'de korona virüse rastlanmadığını tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Hastane olarak her türlü tedbiri de aldığımızın da bilinmesini isterim” dedi. İHA

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