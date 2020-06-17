Osmaniye’de düğmeye basıldı: “Kızıl Elma 80”

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihinin en büyük operasyonuna imza attı.

OPERASYON: KIZIL ELMA 80

Yaklaşık 2 ay boyunca belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan polis, hazırlıklarını tamamlayarak “Kızıl Elma 80” operasyonu için düğmeye bastı.

Şafak vakti özel harekat polisi ve polis helikopterinin de desteğiyle önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyona Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) ve Asayiş polisi de destek verdi.

DİDİK DİDİK ARANDI

Operasyonda koçbaşıyla kapısını kırarak evlere giren polis, narkotik köpeğiyle didik didik yaptığı aramalarda, çok miktarda ve sayıda uyuşturucu ve 2 ruhsatsız silah ele geçirdi. 31 torbacı gözaltına alındı.