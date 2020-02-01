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ÖSYM +18’lik hesabı takibe aldı

Resmi Twitter hesabından sadece 7 kişiyi takip eden ÖSYM dün takip ettiği hesaplar arasına pornografik paylaşımlar yapan +18'lik bir hesabı da kattı. Bir süre sonra takibi bırakan ÖSYM yine resmi hesaptan yatığı açıklamada "Twitter hesabımıza yasa dışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmıştır" dedi

10:52 -
Haberler Gündem
ÖSYM +18’lik hesabı takibe aldı

Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı resmi hesabı olmak üzere toplamda 7 hesap takip eden ÖSYM’nin resmi Twitter hesabı, dün pornografik bir hesabı da takibe aldı. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından ÖSYM bu hesabı takip etmeyi bıraktı.

“YASA DIŞI MÜDAHALEDE…”

ÖSYM’nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Resmi Twitter hesabımıza yasa dışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmış olup, durumun fark edilmesi üzerine gerekli tedbirler alınmıştır. Yaşanan olaya sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

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