ÖSYM Başkanı Aygün’den ‘YKS’ açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından ‘YKS’ ile ilgili açıklama yaptı.

Aygün’ün mesajı şöyle:

* YKS'ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.

4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girebileceklerdir.