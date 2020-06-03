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ÖSYM Başkanı Aygün’den ‘YKS’ açıklaması

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS’ye başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme işlemlerini tamamlayamayan adayların, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödeme yapabileceklerini duyurdu.

16:16 -
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ÖSYM Başkanı Aygün’den ‘YKS’ açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından ‘YKS’ ile ilgili açıklama yaptı.

Aygün’ün mesajı şöyle:

* YKS'ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.

4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girebileceklerdir.

ÖSYM sınav Twitter YKS
Son güncelleme: 16:27 03.06.2020
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