ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Eylül ayında gerçekleşen YKS ek tercih işlemleri sonrasında sonuç bekleyişi bugün sona erdi ve adaylar YKS yerleştirme sonuçlarına kavuştu. Ek yerleştirmeler tamamlanmasına rağmen birçok üniversitede boş kontenjan kaldı. İlk tercihlerde 781 bin öğrenci yerleşirken ek tercihler sonrasında 48 bin öğrenci daha üniversitelere yerleşti.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

ÖSYM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGU EKRANI



EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE SAYISAL VERİLER

ÖSYM tarafından yayınlanan ek yerleştirme sayısal verilerine göre, devlet üniversitelerinde 25 bin 578, vakıf üniversitelerinde 22 bin 538 kontenjan boş kaldı.