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Ot biçerken bulduğu taşın, gök taşı olduğunu iddia etti

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bahçede ot biçerken bulduğu taşın gök taşı olduğunu iddia eden Yalçın Çavuş, taşın yetkililer tarafından incelenmesini istedi. Gök taşı olduğundan emin olmak için internette araştırma yaptığını ifade eden Çavuş, "Taşı dilimle yaladım. Önce kömür sandım ama kömür tadı alamadım" dedi. 

16:58 -
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Ot biçerken bulduğu taşın, gök taşı olduğunu iddia etti

Gümüşova ilçesi Yongalık Köyü´ndeki bahçesinde ot biçen Yalçın Çavuş, toprağa yarısına kadar gömülmüş kömüre benzeyen bir taş buldu.

Daha önce aynı taştan görmediğini söyleyen Çavuş, internetten gök taşları ile ilgili olarak araştırma yaptı. Yalçın Çavuş, bulduğu taşın internette yaptığı araştırmalara göre gök taşı olduğunu iddia etti.

Taşın incelenmesini isteyen Yalçın Çavuş, şu ifadeleri kullandı;

*Taşı ot biçerken buldum. Düştüğü yeri oymuştu sıcaktı. Soğumasını bekledim. Daha sonra alt bölgesi çamur olmuştu yıkadım. Daha önce böyle bir taş görmediğim için internete baktım.

*Tükenmez kalemle üzerine yazılmaması gerektiğini söylüyor. Mermere yazıldığında kahverengi olması gerektiğini söylüyor. Işık ve güneşte parlamasından huylandım.

“TAŞI DİLİMLER YALADIM”

*Biraz da küçük bir parçasını kırmıştım. Elimin üstüne aldığımda siyah olmasına rağmen üstünün ve yanlarının beyaz olduğunu gördüm. Yetkililerin incelemesini istiyorum. Taşı dilimle yaladım. Önce kömür sandım ama kömür tadı alamadım. DHA

 

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