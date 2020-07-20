Ot toplamaya gitti, 16 saat sonra ölü bulundu

Patlangıç Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde babası Veysel Köse ile ormanlık alana ot toplamak için giden ve sonrada kaybolan bir çocuk babası Tufan Köse’nin bulunması için jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama kurtarma çalışmaları başlatmıştı.

Bu sabah aramalara devam eden ekipler Köse'nin cenazesini 90 metrelik bir uçurumun dibinde, çalıların arasında buldu. Köse’nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken baba Veysel Köse ise sinir krizleri geçirdi.

“BÖLGEYİ İYİ BİLİYORDU”

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Baba Köse, “Oğlumla ot toplamaya çıkmıştık, dinlenme molası verdik, ben sofrayı toplarken o ot toplamaya devam etmişti, sonra gittiği yönde birden ortadan kayboldu, uçurumdan düştüğünü tahmin edince yardım istedim. Oğlum burayı çok iyi biliyordu, çünkü buraya defalarca geldik” diye konuştu.