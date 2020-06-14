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Otel inşaatında göçük! Ölü ve yaralılar var

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı.

20:56 -
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Edinilen bilgilere göre, Ulubey yolu üzerinde, Naci Şanlıtürk'e ait otel inşaatında beton döküldüğü esnada göçük meydana geldi. Yaşanan olay sonrası 8 işçi göçük altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

FOTO: İHA

Ekipler, göçük altından çıkarttıkları 7 işçiyi ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.  Yaralıların hastaneye sevki sırasında yol ulaşıma kapatıldı.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından yaklaşık 1 saatlik arama-kurtarma çalışması sonucunda Raif Baş isimli işçinin cesedine ulaşıldı.

FOTO: İHA

İşçinin cesedi, Ordu Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ekipler, göçük altında farklı bir işçinin olabileceği ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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Son güncelleme: 21:46 14.06.2020
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