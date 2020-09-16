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Otel odasında fuhuş tuzağıyla gasp

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, fuhuş için buluştukları kadınlarla aynı odaya çıkan iki arkadaş bir anda odaya giren silahlı 3 kişi tarafından gasp edildi. Tuzağa düşürüldüklerini anlayan iki arkadaş durumu polise bildirdi. Kısa sürede yakalanan silahlı 3 gaspçı ile suç ortağı 2 kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sozcu.com.tr
09:37 -
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Bursa’da yaşayan O.A. ve O.S., fuhuş için anlaştıkları Burcu Y. ve Kader Y. ile Gemlik’teki bir otelde buluşup tutukları odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.’nin değerli eşyaları ile paralarını gasp eden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

Foto: DHA / Fuhuş tuzağıyla gasp yapan 5 kişi tutuklandı.

UYUŞTURUCU, SİLAH, PARA…

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2’si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada gasp edilen para ve eşyaların yanı sıra uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi’ne sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Son güncelleme: 09:38 16.09.2020
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