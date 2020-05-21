Antalya’da otelde birbirlerine girdiler

Antalya’da saat 15.00, D.B.Ç. beraberinde kız arkadaşı M.N.P. ve Orhan Ordu ile otele geldi. Burada D.B.Ç. ile Orhan Ordu arasında M.N.P. yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçağını çıkartan D.B.Ç., Orhan Ordu’yu 4 yerinden bıçakladı. Kan içinde kalan Orhan Ordu çağrılan sağlık ekibi tarafından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. D.B.Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

D.B.Ç. ile kız arkadaşı, polis merkezine götürüldü. (DHA)