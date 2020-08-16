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Otelde siyanür paniği: 1 kişi ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçe merkezinde bulunan bir otelde genç bir kadının ölü bulunması üzerine yapılan incelemede otel odasında üzerinde 'siyanür' yazılı kutu bulundu. Olay polis ve sağlık ekiplerine bildirilerek otelde çalışma başlatıldı.

17:13 -
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Otelde siyanür paniği: 1 kişi ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde bahse konu otele müşteri olarak giren 30 yaşındaki E.K. isimli kadın, bugün öğle saatlerine doğru otel görevlilerinden odasına kahve istedi.

Çıkış saati gelmesine rağmen otel odasını boşaltmayan genç kadının odasını kontrol eden görevliler, E.K.'yi hareketsiz bir şekilde buldu.

Yanında da üzerinde ‘siyanür' yazı bir kutu gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polislerle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu şüpheli bulunca İzmir AFAD bünyesinde bulunan KBRN ekibini bölgeye sevk etti.

Güvenlik çemberi altına alınan otele uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor. İHA

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Son güncelleme: 17:14 16.08.2020
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