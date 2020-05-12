Otellerde masa, sandalye, şezlong aralıkları ölçülmeye başlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, haziran ayına işaret ederek “Bu yıl için otellerin yüzde 50-60’ını açabilirsek, iyi olacağını düşünüyorum” demesi üzerine Bodrumlu turizmciler hareket geçti.

Lüks otellerin restoranlarındaki masa ve sandalyeler ile şezlong aralıkları ölçülmeye başlandı. Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde ayarlanan oteller personellerine eğitim vermeye hazırlanıyor.

500 KİŞİLİK RESTORANIN KAPASİTESİ 150 KİŞİYE DÜŞÜYOR

Birçok otel sosyal mesafe konusunda restoranları yeniden dizayn ediyor. Masa aralıklarını 2 metre 10 santim bırakan restoranlar sandalye aralıklarını ise 1.5 metre olarak hesaplıyor. Normalde 500 kişi kapasiteli bir otel restoranı, mesafe ölçümü alınmasıyla 150 kişinin yemek yiyeceği şekle getiriliyor.

HER GRUP FARKLI SAATTE YEMEK YİYECEK

Otellerin tam doluluğu yakalaması halinde ise otel restoranları yemek yeme saatlerini doluluğa göre ayarlamayı planlıyor. Oda numarasına göre iki ve veya üç grup halinde restoranlara inecek olan yerli ve yabancı turistler yemekleri saatli olarak yiyecek. İlk grup saat 18.00’de, ikinci grup saat 19.00’da, üçüncü grup ise saat 20.00'de restorana inip yemek yiyebilecek.

ŞEZLONG ARALIKLARI 2 METRE

Restoranlarda uygulanan masa sandalye aralığı gibi deniz ve havuz kenarlarında bulunan şezlonglarda da sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor. Sosyal mesafe aralığını metre ile ölçen otel yetilileri şezlong aralığını 2 metre olarak ölçüyor. Lobi girişinde resepsiyon görevlisi ile turist arasında yaklaşık 1,5 metrelik bir mesafe olacak. (İHA)