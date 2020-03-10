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Otizmli Alper’i döven cani ikinci kez gözaltına alındı

Avcılar'da otizmli ve yüzde 76 engelli 18 yaşındaki Alper Behrem'i sokak ortasında tekme tokat döven Okan Metin savcılık talebiyle tekrar gözaltına alındı. Metin, dün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

12:40 -
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Otizmli Alper’i döven cani ikinci kez gözaltına alındı

Avcılar’da otizmli ve yüzde 76 engelli Alper Behrem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dayak yemişti. Behrem'in gözleri darp nedeniyle şişerken ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı Okan Metin, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Olayı soruşturan savcılık, otizmli genci darp eden O.M. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.M., polis merkezinde ifade verdi. O.M. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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