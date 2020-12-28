Oto hırsızlarının yeni yöntemi: Kirala, değiştir, sat, çal, iade et

Hırsızlar yeni yöntemleriyle yine şaşırttı. Önce ağır hasarlı aracı satın alan çete üyeleri, aynı marka otomobili kiraladı. Kiralanan aracın yedek anahtarı çıkarıldı. Ağır hasarlı aracın plakası kiralanan araca takıldı. Şase numarası değiştirildi. Tamir edilmiş gibi gösterilen araç hiçbir sorun yaşanmadan satıldı.

İkinci aşamaya geçen çete, satıştan bir süre sonra, sattıkları aracı, takip sistemiyle yerini belirleyip yedek anahtarla çaldı. Şase numarası ve plakalar yeniden değiştikten sonra kiralama şirketine iade edildi. Her şey tamamdı.

İzmir Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, küçük bir şüphe üzerine başlattıkları uzun takibin sonunda çeteyi çözdü. Çetenin toplam 6 farklı aracı aynı yöntemle sattığı ortaya çıktı.



4 KİŞİ TUTUKLANDI

9 çete üyesi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 12 mermi, bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 16 fişek, bir kurusıkı tabanca, bir bıçak, 2 araca ait 4 çalıntı plaka, 2 sahte plaka, 2 şase numarası değiştirilmiş sahte plakalı lüks araç ele geçirildi.

5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, 4 kişi “Resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.