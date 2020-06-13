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Otobüs bileti fiyatları düştü mü? Kilometrelere göre otobüs bileti fiyatları…

Otobüs biletlerinde tavan ücretlerine indirim geldi. Ulaştırma Bakanlığı tebliğinde değişiklik öngören tebliğe göre, karayoluyla yurt içi yolcu taşımasında tavan ücretlerde yapılan indirim sonrası; gidilen mesafeye bağlı olarak 70 TL ile 375 TL arasında ücret ödenecek. İşte kilometrelere göre otobüs bileti fiyatları...

11:18 -
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Otobüs bileti fiyatları düştü mü? Kilometrelere göre otobüs bileti fiyatları…

Otobüs biletleri hakkında önemli bir açıklama yapıldı ve fiyatlarda tavan ücret düşürüldü. Kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında salgın nedeniyle 31 Temmuz’a kadar uygulanmak üzere belirlenen tavan ücret tarifesinde yaklaşık yüzde 25 indirim yapıldı. İstanbul-Ankara arası ücret en fazla 120 TL olabilecek. Kilometrelere göre fiyatlar ise şu şekilde…

KİLOMETRELERE GÖRE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 14 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri de dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirlemişti.

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