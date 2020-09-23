Otobüs durağını evi gibi süsledi: ‘Kapalı olsa daha iyi olur’

Bolu’da Yukarı Soku Mahallesi´nde oturan Şükrü Terzi, 10 yıldır günün büyük bölümünü eşiyle birlikte yaşadığı evinin yanında bulunan otobüs durağında geçiriyor. Şükrü Terzi, ‘Aynalı Durak’ ismini verdiği otobüs durağını halı, kilim, çiçekler, çöp kovaları, Atatürk resimleri, aynalar ve Türk bayraklarıyla donattı.

Durakta İzzet Baysal’ın da fotoğrafları bulunuyor. Durağı sahiplenen ve hayatının bir parçası halinde getiren yaşlı adam, gün boyu durakta otobüse binecek olan kişilere, otobüsün ezbere bildiği geliş-gidiş saatlerini söylüyor.

KAPALI OLSA…

Şükrü Terzi, adres soranlara da yol tarifi yapıyor. Yaşlı adam, ayrıca durağın temizlik ve bakımını de kendi isteğiyle yapıyor.

Durağın kapalı hale getirilmesini isteyen Terzi şunları söyledi:

* Buraya yenilik yapılmasını isterim. Kapalı durak olsa daha iyi olur. Öğrenciler, yaşlılar da burada oluyor sonuçta. Benim evim burada ben bakıyorum, yardımcı oluyorum. Daha neşeli yapacağım ama imkanım yok.

YOLCULAR MEMNUN

* Atatürk´ü çok seviyorum. Benim dedem Çanakkale şehidi. O yüzden meraklıyım ben. Evde de Atatürk posterleri var. Bulunduğum her yerde var. Bunlar kirlendiği zaman yenisini alıyorum.

Durakta otobüs bekleyen Rana Gezgin, “Atamızın fotoğraflarını burada görmek bizi çok memnun ediyor. Her gün buraya geldiğimize mutlu oluyorum. Bu durağı çok sık kullanıyorum. Amcamız da her konuda bize yardımcı oluyor. Seviyoruz, burada fotoğraf çekiliyoruz arkadaşlarımızla. (DHA)