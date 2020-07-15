Otobüs, metro, metrobüs bugün ücretsiz mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde İETT bedava mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, hain darbe girişiminden bir yıl sonra resmi tatil ilan edildi. Bugün ülkenin birçok yerinde 15 Temmuz'da FETÖ'cü askerlere direnen ve şehit olan vatandaşlar anılacak. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar…

İETT BUGÜN ÜCRETSİZ OLACAK MI?

İstanbul'da bugün ulaşım ücretsiz olacak. Ulaşım araçları Cumartesi tarifesine göre çalışacak. 15 Temmuz'da sefer saatlerine www.iett.istanbul adresinden ve Mobiett uygulamasından erişebilirsiniz.

ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” Kararı kapsamında, 15 Temmuz 2020 Çarşamba gününe rastlayan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde vatandaşlarımız, 06.00-24.00 saatleri arasında Cumartesi tarifesi ile çalışacak olan EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanacaklardır.

Ayrıca Türkiye'de birçok şehirde 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak.