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Otobüs, metro, metrobüs ve vapurlarda maske takmak zorunlu mu?

Corona virüsü önlemleriyle ilgili alınan kararlar peş peşe açıklanıyor. Son olarak 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı geldiği açıklanmıştı. Peki otobüs, metro, metrobüs ve vapurlarda maske takmak zorunlu mu? İşte İBB'den yapılan açıklamalar...

22:09 -
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Otobüs, metro, metrobüs ve vapurlarda maske takmak zorunlu mu?

Mega kent İstanbul, corona virüsünden en fazla etkilenen il konumunda. Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle vakaların her geçen gün artarken, yeni önlemler ile salgının yayılımının durdurulması hedefleniyor. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve 31 ilde araç giriş çıkışlarının yasaklandığı gibi kararların alındığını açıklamıştı. Son gelişme ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun tarafından paylaşıldı. Otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarında maske takma zorunluluğunun getirildiği aksi takdirde yolcuların alınmayacağını duyurdu. İşte o açıklamalar…

OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE VAPURLARDA MASKE ZORUNLU MU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından bu sorunun yanıtını paylaştı. Murat Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur.”

İBB Sözcüsu Murat Ongun’un corona virüsü ile ilgili bir diğer paylaşımı ise şu şekilde oldu; ’70'i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48'i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Covid 19 testi pozitif çıkmıştır. Mesai arkadaşlarımıza şifa diler, İstanbul genelindeki tüm hizmetlerimizin eksiksiz devam ettiğini belirtiriz.’

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Son güncelleme: 22:12 03.04.2020
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