Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otobüs şoföründen takdir toplayan hareket

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait sarı otobüs ve bir aracın ambulansın geçişi için kavşakta barikat oluşturduğu görüntüler trafik kamerasına yansıdı. Görüntüleri paylaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bazen birilerinin hayatından alınan birkaç saniye, birine hayat olur" diyerek şoförü tebrik etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:22, 06/12/2020
Haberler Gündem

Görüntüler 4 Aralık tarihinde saat 15:41 civarında Aydın’ın Efeler ilçesindeki Yeni Dörtyol Kavşağı’nın trafik kamerasına yansıdı.

Trafiğin en yoğun olduğu yerlerden olan kavşakta, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait sarı otobüsün yolu keserek, arkasından gelen ambulansın geçmesini sağladığı görüldü. Yolda barikat kuran sarı otobüse hemen arkasındaki aracın da eşlik ettiği görüldü.

Görüntüleri paylaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, isminin Fatih Meral olduğununu açıkladığı şoföre tebriklerini sundu.

Çerçioğlu, “Bazen birilerinin hayatından alınan birkaç saniye, birine hayat olur. Ambulansa yol açmak için trafik akışını kesen Sarı Civciv şoförümüz Fatih Meral'i yürekten tebrik ediyorum” dedi. Paylaşılan görüntüler bir milyonu aşkın izlenme sayısına ulaştı.

İlginizi ÇekebilirKarantinada olması gereken otobüs şoförü seferde yakalandıKarantinada olması gereken otobüs şoförü seferde yakalandı
Aksaray Ankara aydın Özlem Çerçioğlu Polis trafik
Yayınlanma Tarihi:18:13,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more