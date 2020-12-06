Otobüs şoföründen takdir toplayan hareket

Görüntüler 4 Aralık tarihinde saat 15:41 civarında Aydın’ın Efeler ilçesindeki Yeni Dörtyol Kavşağı’nın trafik kamerasına yansıdı.

Trafiğin en yoğun olduğu yerlerden olan kavşakta, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait sarı otobüsün yolu keserek, arkasından gelen ambulansın geçmesini sağladığı görüldü. Yolda barikat kuran sarı otobüse hemen arkasındaki aracın da eşlik ettiği görüldü.

Görüntüleri paylaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, isminin Fatih Meral olduğununu açıkladığı şoföre tebriklerini sundu.

Çerçioğlu, “Bazen birilerinin hayatından alınan birkaç saniye, birine hayat olur. Ambulansa yol açmak için trafik akışını kesen Sarı Civciv şoförümüz Fatih Meral'i yürekten tebrik ediyorum” dedi. Paylaşılan görüntüler bir milyonu aşkın izlenme sayısına ulaştı.