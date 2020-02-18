Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otobüste ele geçirildi! Değeri tam 41 milyon lira

Bitlis ve Adana polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde, narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

00:18 -
Haberler Gündem

​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle birlikte müşterek eroin operasyonu düzenledi.

Operasyonda, içinde eroin olduğu belirlenen yolcu otobüsü takibe alındı. Otobüs, Bitlis’in Üçyol mevkiinde durdurularak, içinde arama yapıldı.

Narkotik arama köpeği ‘Irmak’ ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmındaki özel bölmede piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ö., R.G., Z.A. ve L.I ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alındı. DHA

İLGİLİ HABERTrabzon'da 26 kilo eroin ele geçirildiTrabzon'da 26 kilo eroin ele geçirildi
Adana Bitlis Emniyet Roma TRABZON uyuşturucu
Son güncelleme: 00:26 18.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more