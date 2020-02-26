Otogarda ortalık karıştı… Şok görüntüler

Adana’da 20 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’ndeki otogarda, yolcu taşımacılığı yapan firmaya giden Burhan İ. (36), Van seferi için bilet aldı. Bagajını otobüse koymak isteyen Burhan i.’ye firma yetkilileri fazla bagaja para aldıklarını söyledi. Bunun üzerine firma yetkilileri ile çıkan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

OTOGARA GERİ DÖNDÜ

Otogardan ayrılan Burhan İ. bir süre sonra akrabaları Murat İ. (29), Özgür T. (25), Ege T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B. (20) ile geri döndü.

Burada firma çalışanlarıyla tekrar konuşan şahıslar yeniden kavgaya tutuştu. Birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açan şüphelilerin kavgası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavga sonrası 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

HEPSİNE GÖZALTI

Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firma çalışanları Fehmi A., Mustafa G., Yusuf K., Abdulcabar A., Nizamettin A. ve Hamdin A.’yı diğer taraftan ise kavgaya karışan, Burhan İ. ve akrabalarını gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Halit A. Nizamettin A., Hamdin A., Murat İ., Özgür Ege T., Vedat İ. ve Volkan B. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. (İHA)