Otogarda seferler durdu, bilet fiyatları 2 katına çıktı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı.

Genelgeye göre; iller arası otobüs seferleri bugün saat 17:00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek. Genelgenin ardından ardından Adana Otogarı'nda seferler tek tek iptal edildi.

BİLET FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Kararın ardından sabah saatlerinde Adana Otogarı’nda yoğunluk yaşandı. Bazı firmaların uçak seferlerini de iptal etmesinin ardından memleketlerine dönmek için bilet arayan vatandaşlar, ya fahiş fiyatlarla bilet bulabildi ya da bilet bulamayıp kara kara ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

‘KALACAK YERİMİZ DE YOK BURADA NE YAPACAĞIZ’

Kahramanmaraş'a gitmek isteyen ancak 35 liralık bilet fiyatı 70 lira olduğu için gidemeyen Şahin Mızrak isimli vatandaş, “Yasak öncesi memlekete dönelim dedik, Kahramanmaraş firmaları otobüsleri askıya almış. Başka firmalar ise 70 liradan satıyor biletleri” diye konuştu.

Manisa'ya gitmek isteyen ancak bilet bulamayan bir vatandaş da, “Şu an 1 firma var ama o da iptal olup olmayacağı belli değil. Şu anda ne yapacağız. Kalacak yer yok. Bizim memleketimiz Manisa” dedi.

Cenaze için İzmir'den kente gelen Aydın Yıldız da uçak seferi iptal edildiği için mağdur olduğunu belirterek, “Bugün akşam 20.30'da uçağımız vardı ama mesaj geldi iptal edildi diye. Operatör de sürekli meşgul. Şu anda otogara geldim bilet aldım. O da iptal olup olmayacağı belli değil” ifadelerini kullandı.

YOLCU SAYISINA SINIRLAMA GETİRİLDİ FİYATLAR ARTTI

Yazıhane sorumlusu Barış Tekdağ ise kısa mesafe illerde yoğunluk olduğunu kaydederek, “İnsanlar gece 23.00 veya 24.00 araçlarına bilet aldılar. Onlar ne olacak. Bilgisi olan da var olmayan da. 46 kişilik araçlarımız 21 kişiye düşürüldü.

Bununla alakalı olarak fiyatlar arttı haliyle. 130 liralık bilet 170-190 lira oldu. Bu da halkın sırtına binen bir maliyet oldu” şeklinde konuştu. (İHA)

