Otogarlarda dikkat çeken görüntü!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından otogarlarda yoğunluk oluştu. İzin belgesi almak isteyen vatandaşlar kuyruk oluştururken sosyal mesafe kuralı göz ardı edildi.

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferleri 28 Mart’ta saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklamıştı. Ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal etti. Kentler arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmaya başladı. Talebi uygun görülenler için kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenleniyor.

SOSYAL MESAFE KURALI ORTADA YOK

Adana Otogarı’nda ise bugün izin almak isteyen birçok kişi otogarda kurulan komisyonun önünde uzun kuyruklar oluşturarak yolculukları için izin belgelerini tamamlamaya çalıştı.

Bazı insanların izin alamadığı için kendilerine tepki gösterdiğini dile getiren Adana Otogarı Derneği Başkan Yardımcısı Ali Aygırcı, “Sabırlı olmak gerekir. Burada tepki gösterenler oluyor. Ama sadece acil ve özel durumları olanlar izin alabiliyor” dedi.

Birçok kişinin arayıp bilet sorduğunu ama izin kağıdı olmayan hiç kimseye bilet verilmediğini vurgulayan otobüs firması yetkilisi Cengiz Aydın, şöyle konuştu:

“Cenaze ve benzeri özel durumlarda kişi ikametgahı olduğu kente izin kağıdı alarak gidebiliyor. Zaten sınırlı sayıda seferimiz var. 46 kişilik araçlarımız 23 kişi olduğunda sefere çıkıyor. Tabi bu sayı 23'ün altında kalsa bile gerekli izinleri alan yolcularımızı taşıyoruz. Bilet fiyatları haliyle 2 katı arttı. Örneğin İstanbul bileti fiyatı önceden 120-140 lira civarı iken şimdi ise bu rakam 240-280 liraya kadar çıktı. Çünkü otobüsler yarı yarıya yolcuyla kalkıyor.” (DHA)