Otomobil çarpan üç kız çocuğu şans eseri kurtuldu

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kardeşler, park halinde olan kamyonun altına girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yürekleri ağıza getiren kaza sonrası kardeşlerden ikisi kazadan burnu dahi kanamadan kurtulurken, diğer kardeşleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan kaza sonrası çevredeki esnaf durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahale ettiği 3 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)