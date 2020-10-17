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Otomobil çarpan üç kız çocuğu şans eseri kurtuldu

İstanbul Sultanbeyli’de seyir halindeki otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna çarptı. Çocukalar çarpmanın etkisiyle park halinde olan kamyonun altına girdi.

Güncellenme: 16:11, 17/10/2020
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İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kardeşler, park halinde olan kamyonun altına girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yürekleri ağıza getiren kaza sonrası kardeşlerden ikisi kazadan burnu dahi kanamadan kurtulurken, diğer kardeşleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan kaza sonrası çevredeki esnaf durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahale ettiği 3 çocuğun sağlık durumlarının  iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

istanbul kaza otomobil Sağlık
Yayınlanma Tarihi:16:04,
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