Otomobil iki arkadaşa mezar oldu, gelen mesaj yürekleri burktu

Olay, Denizli-Aydın karayolu üzerinde meydana geldi. Denizli’den Aydın yönüne giden İmdat Aday’ın kullandığı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı.

TRAKTÖRE ÇARPARAK DURABİLDİ

Savrulan otomobil mevsimlik işçilerin araçlarını park ettiği ve konaklama için kullandığı alana daldı. Otomobil ağaca daha sonra park halindeki traktöre çarparak durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 23 yaşındaki şoför İmdat Aday ve yanında bulunan Şükrü Geçili’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Şükrü Geçili'nin arkadaşından gelen ‘Uyanamazsam beni ara' mesajı ise yürekleri burktu. (İHA)



