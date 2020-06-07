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Otomobil iki arkadaşa mezar oldu, gelen mesaj yürekleri burktu

Denizli'de bir otomobil, traktörle çarpıştıktan sonra mevsimlik işçilerin otopark ve konaklama için kullandığı alana daldı. Sürücü ve arkadaşı hayatını kaybetti. Cesetlerin kaldırıldığı esnada şoförün cep telefonuna gelen 'Uyanamazsam beni ara' mesajı ise yürekleri burktu.

Sozcu.com.tr
08:23 -
Haberler Gündem
Otomobil iki arkadaşa mezar oldu, gelen mesaj yürekleri burktu

Olay, Denizli-Aydın karayolu üzerinde meydana geldi. Denizli’den Aydın yönüne giden İmdat Aday’ın kullandığı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı.

TRAKTÖRE ÇARPARAK DURABİLDİ

Savrulan otomobil mevsimlik işçilerin araçlarını park ettiği ve konaklama için kullandığı alana daldı. Otomobil ağaca daha sonra park halindeki traktöre çarparak durabildi.

Olayın görgü şahidi Barış Ülker, otomobilin süratli olduğunu belirterek, “Herhangi bir fren izi yok, sanırım şoför uykusuzdu. Hızı yüksekti, ağacı falan devirdi” dedi. (FOTO: İHA)

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 23 yaşındaki şoför İmdat Aday ve yanında bulunan Şükrü Geçili’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Şükrü Geçili'nin arkadaşından gelen ‘Uyanamazsam beni ara' mesajı ise yürekleri burktu. (İHA)


aydın Denizli kaza otomobil Sağlık
Son güncelleme: 08:26 07.06.2020
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