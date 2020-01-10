Otomobil kömür yüklü TIR’a çarptı: Bir yolcu öldü

Kaza sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Gökçealan mevkisinde meydana geldi.

Hasan Çakır idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halindeki Haydar Sözen‘in kullandığı kömür yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan Ayhan Kök olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu Serap Çakır yaralandı.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Haydar Sözen, “Benzinlikten çıktım, normal seyir ediyordum. Bir ses geldi. Baktım, akradan vurmuş. Her tarafı koparmış. Ambulansı aradım başka bir şey yapamadım” dedi. Hayatını kaybeden Ayhan Kök’ün cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (İHA)