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Otomobil yandı E-5’te trafik durdu

İstanbul Maltepe D-100 (E-5) Karayolu Kadıköy istikametinde bir otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, trafik durma noktasına geldi. Yanan aracı olay yerinden kaldıran ekipler trafiğin normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

08:53 -
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D-100 Karayolu Maltepe Küçükyalı mevkiinde saat 07.30 sıralarında seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümü bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın motor bölümünü sararken, sürücü aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Maltepe D-100’de araç alev alev yandı trafik durma noktasına geldi. Foto: DHA

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangın nedeniyle E-5 karayolu Maltepe mevkiinde trafik durma noktasına gelirken, Yanan aracı olay yerinden kaldıran ekipler trafiğin normale dönmesi için çalışıyor. (İHA) 

D-100 E-5 istanbul Kadıköy otomobil Polis trafik yangın
Son güncelleme: 09:24 25.02.2020
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