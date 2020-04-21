Otomobilde kıstırdığı kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 06 FTZ 68 plakalı otomobilin içindeki çift, uzun süre sözlü olarak tartıştı.
MÜDAHALE EDENLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Kimliği bilinmeyen şahıs, kadının yüzüne defalarca tokat ve yumruk attı. Daha sonra otomobilinden inen adam, hızını alamayarak otomobilin kapısını açıp kadına tekmeler savurdu.
Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar adama müdahale etmek istedi. O esnada şahıs kendine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verince çift otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. (İHA)