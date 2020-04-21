Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat döven şahıs yakalandı

Olay, Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 06 FTZ 68 plakalı otomobilin içindeki çift uzun süre sözlü olarak tartıştı. Tartışmada şahıs, kadının yüzüne defalarca tokat ve yumruk attı.

TEKMELER SAVURDU

Daha sonra otomobilinden inen adam, hızını alamayarak otomobilin kapısını açıp kadına tekmeler savurdu. Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar adama müdahale etmek istedi. O esnada şahıs kendine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi.

Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verince çift otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, otomobil içerisindeki kadına şiddet uygulayan şüpheli M.O.K.'nin yakalandığını ve cumhuriyet savcısının talimatıyla hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, ilimiz Keçiören ilçesinde park halindeki araçta, bir kadının darp edildiğine ilişkin paylaşımlar yapılmıştır. 21 Nisan 2020 saat 00.10 sıralarında gerçekleşen olayla ilgili yapılan araştırma neticesinde kadını darp eden M.O.K. isimli şüpheli yakalanmış, şahıs hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi. İHA