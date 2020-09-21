Otomobilinin üzerine çıkan saldırganı, polis merkezine kaputta götürdü

Olay Orhangazi-İznik karayolunda yaşandı. Aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşlayan Yasemin Erdem, karşı yönden gelen ve Osman T.’nin kullandığı otomobile çarptı. Osman T. içerisinde üç erkek ve bir kadının bulunduğu aracıyla, olay yerinden hareket eden Yasemin Erdem’i takip etmeye başladı. Ttrafik ışıklarında kadının önünü kesen, camları ve arabayı tekmeleyip yumruklayan Osman T. aracın kaputuna çıktı.

İKİ KİLOMETRELİ TEHLİKELİ YOLCULUK

Can havliyle aracı hareket ettirmeyi başaran kadın, 20 yaşındaki Osman T.’yi kaputun üzerinde iki kilometre ilerideki Emniyet Müdürlüğü önüne kadar götürdü. Polisin müdahale ettiği olay sonrası Yasemin Erdem, Osman T., Mustafa T. ve Mahmut T.’den den şikayetçi oldu. İfadesi alınan şahıslar serbest bırakıldı.

POLİSLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Yasemin Erdem, otomobilde kız kardeşi, yeğeni ve kızının olduğunu belirterek, “Araçtan üç erkek indi. Otomobilimi tekmelemeye ve yumruklamaya başladılar. Büyük korku yaşadık. İsminin Osman olduğunu öğrendiğim şahıs arabamın kaputuna çıktı. Aynı anda aracımın önü de açılınca hareket ettim. Kornaya basa basa Emniyet Müdürlüğü önüne kadar gittim. Polisler de büyük şaşkınlık yaşadı. Şahsı alıp emniyet binasına soktular. Kendilerinden şikayetçi oldum. Hepsinden davacıyım” dedi. (İHA)