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Otopark çetesine eş zamanlı operasyon

İstanbul Şişli’de otoparklardan haksız kazanç elde eden bir suç örgütüne polis ekiplerince operasyon düzenlendi. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 

Habip ATAM
09:14 -
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Operasyon sabah 06.30'da İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İstanbul ve Ankara'da bulunan adreslere düzenlenen özel harekat destekli baskınlarda, haklarında yakalama kararı olan 11 şüpheliden 7'si yakalandı.

Aramalarda ise 3 silah ele geçirildi. Polis ekiplerince çökertilen otopark çetesinin “yağma, kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu kurumu faaliyetlerinin engellenmesi” gibi suçlara karıştığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ankara istanbul operasyon ÖZEL HAREKAT Polis
Son güncelleme: 09:30 18.08.2020
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