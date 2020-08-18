Otopark çetesine eş zamanlı operasyon

Operasyon sabah 06.30'da İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İstanbul ve Ankara'da bulunan adreslere düzenlenen özel harekat destekli baskınlarda, haklarında yakalama kararı olan 11 şüpheliden 7'si yakalandı.

Aramalarda ise 3 silah ele geçirildi. Polis ekiplerince çökertilen otopark çetesinin “yağma, kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu kurumu faaliyetlerinin engellenmesi” gibi suçlara karıştığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.