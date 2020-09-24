Otostopçu gasp çetesini JASAT timleri çökertti

Engelli F.U., Denizli'nin Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde otostop çeken 20 yaşındaki Sedef Y.'yi arabasına aldı. Sedef Y., F.U.'yu oyaladığı sırada yol kenarında ağaçların arasına saklanan Duygu S., (36) ve Sibel Ö., (31) araca binerek engelli vatandaşı etkisiz hale getirdi.

Üç kadın F.U.’nun cebindeki bütün parayı aldıktan sonra kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaştı. F.U., başına gelen olayı jandarma ekiplerine anlatınca, jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti.

KONYA’DA YAKALANDILAR

JASAT timleri olayın gerçekleştiği bölgede bulunan 26 güvenlik kamerasına ait 12 saatlik kaydı saniye saniye inceleyerek şahısları ve kaçtıkları aracı tespit etti.

3'ü kadın 3'ü erkek toplamda 6 şahsın kimlik tespitini yapan JASAT timleri şüphelileri fiziki takibe aldı. Olaylarda kullanılan aracın izine Konya'nın Akşehir ilçesinde ulaşan tim polis ekipleri ile birlikte şahısları gözaltına aldı.

SUÇ DOSYALARI OLDUKÇA KABARIK

Denizli’ye getirilen ve jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahsın Mersin'den Denizli'ye kadar birçok farklı noktada aynı taktikle vatandaşları gasp ettikleri öğrenildi.

Ayrıca şahsıların kabarık suç dosyaları da hayrete düşürdü. Zanlılardan Sedef Y.'nin 8, Duygu S.'nin 25 suç kaydının yanı sıra 4 defa cezaevinden firar ettiği, Sibel Ö.'nün ise 31 suç kaydı ve 10 defa ceza evinden firar ettiği öğrenildi.

Kadınların yanlarında olan ve suç ortağı oldukları tespit edilen Ali Ç., (31) 2 suç kaydı olduğu, Elem Z.'nin (44) 10 suç kaydı olduğu ve Engin Z.'nin (32) ise 29 suç kaydı olduğunu belirtildi.

Denizli'ye getirilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ayrıca şahsıların gaspın yanı sıra fuhuş ve fuhuşa teşvik suçlarından da ceza aldıkları öğrenildi.