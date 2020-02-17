Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere TIR çarptı

Kaza, İstanbul-İzmir otobanı Bursa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyir halinde olan 16 KAS 32 plakalı kamyonetin lastiği patladı.

34 AIU 319 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Başer (30) ve yanındaki arkadaşları da çalıştıkları firmanın ait kamyonetin lastiğini değiştirmek için yardıma geldi.

Başer ve yanındakilere, lastiği değiştirdikleri sırada onları fark etmeyen 16 JFP 23 plakalı TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Başer ve yanındaki bir kişi kamyonet ile TIR’ın arasında sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sıkışan 2 kişi bulundukları yerden sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken, Başer’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 3 yaralı hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kaza mahalinde geniş güvenlik önlemleri alırken, otobanda uzun kuyruklar oluştu. Kazaya sebep olan TIR sürücüsü gözaltına alındı. İHA