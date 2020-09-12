Özal, Evren’i arayıp kendini davet ettirdi

Türk siyasetinin önemli ismi Turgut Özal ile birlikte politikaya atılan, yaklaşık 20 yıl süreyle 4 dönem milletvekilliği ve Tarım Bakanlığı görevinde bulunan İlker Tuncay (75), kulvar değiştirdi. Antalya'nın Kundu bölgesinde at yetiştiriciliği yapan Tuncay, binicilik ile stresli politika günlerden uzaklaştı.

Tuncay, Özallı yıllarını, hatıralarını ve atlarla dostluğunu SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı. 6 Kasım 1983 seçimlerinden Anavatan Partisi tek başına iktidar olarak çıktığını ancak Kenan Evren'in Turgut Özal'a sıcak bakmadığını hatırlatan Tuncay, şunları söyledi:

“Hükümeti kurma görevini verme konusunda direndiler ve uzun süre işi geciktirdiler. Çankaya'dan davet gelmiyordu, tedirgindik. Özal bizzat kendisi devreye girdi. Evren'i aradı ve kendisini Çankaya Köşkü'ne davet ettirdi. Bu davet sonucu yapılan görüşmede de hükümeti kurma görevini aldı.”

ANAP İLE ASKERLERİN DİYALOĞUNU YÜRÜTTÜM

Tuncay'ın hayatının büyük bölümü askerlik mesleği ile geçti. Önce tankçı, ardından da sınıf değiştirip kara pilot oldu. Albay rütbesinden emekliliğinin ardından ise siyasete atıldı. “Özal, asker kökenli bir siyasetçi olarak Milli Güvenlik Konseyi ile ilişkileri benim yürütmemi istemişti. Bir müddet bu görevi yaptım. Parti ile Konsey arasındaki diyalog, benim aracılığımla sağlandı” dedi.

SUİKAST GİRİŞİMİ SIRASINDA HEMEN YANINDAYDIM

18 Haziran 1988 günü Ankara Atatürk Spor Salonunda Anavatan Partisi'nin olağan genel kongresi yapılıyordu. Özal kürsüde konuşmasını sürdürürken, Kartal Demirağ adlı saldırgan tarafından iki kez ateş edildi. Özal eğilerek kürsünün arkasına saklandı. Ancak kurşunlardan biri Özal'ın önünde bulunan mikrofonun ayağından sekip sağ el baş parmağını yaraladı. Büyük bir panik yaşandı.

Sonradan ANAP'tan Milletvekili seçilen ve Kozan Belediye Başkanlığı da yapan Koruma Müdürü Musa Öztürk ve ekibi de şaşkınlık yaşadı. Koruma polisleri saldırgana dakikalarca ateş açınca, çevrede bulunanlar da yaralandı. Saldırganın yakalanmasının ardından kongre devam etti. Özal yeniden kürsüye çıktı ve meşhur ‘'Allah'ın verdiği ömrü, onun isteğinden başka alacak yoktur'' sözünü söyledi. O gün o kürsüde İlker Tuncay da vardı… Tuncay o anları şöyle anlattı:

“Partide bir dönem Propaganda Seçim İşleri ve Teşkilat Başkanlığı da yaptım. Partideki görevim nedeniyle bu kongrenin düzenlenmesi ve organizasyonu da ben yaptım. Spor salonunda iki el silah sesi duyuldu, Özal'a suikast teşebbüsü meydana geldi. O sırada ben de kürsüde ve Özal'ın hemen yanındaydım. Koruma polisleri ateş açtı ve seken kurşunlardan yaralananlar oldu. İlk şaşkınlığı atlatınca mikrofonu alarak anonslar yapıp herkesi sakin olmaya davet ettim.”