Ozan Ceyhun iddialar için ilk kez konuştu

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi olarak atanan Ozan Ceyhun, Avusturya’ya hareketinden önce “yurt dışına kaçtığı” ve “Yargılandığı davanın zaman aşımına uğradığı” söylemlerinin doğru olmadığını söyledi.

“MUHATAP OLMADIM”

1977 yılında ülkücü Mustafa Erol’un öldürülmesi olayı ile ilgili kendisinin bir ilgisi olmadığını öne süren Ozan Ceyhun “Keşke o yıllarda böyle bir acı olay yaşanmasaydı ve Mustafa Erol yaşasaydı. 1977 yılından yurt dışına çıktığım 1981 yılına kadar Türkiye’de ben böyle bir olaya muhatap olmadım” dedi.

KAÇTI MI?

12 Eylül mahkemesinde adının işkence altında zorla söylettirildiğini iddia eden ve ismini veren iki kişinin beraat etmesine rağmen mağduriyeti kendisinin yaşadığını öne süren Ceyhun şunları ifade etti:

* 1981 yılında askeri cunta sonrası babam Demirtaş Ceyhun her askeri cuntada gözaltına alındığı için ailem ‘oğlumuzu tutmayalım 12 Eylül şartlarında gitsin yurt dışında okusun’ dedi.

* Ben de Türkiye Cumhuriyet Pasaportuyla yurt dışına çıktım. ‘Benim için kaçtı’ diyenler var. Benim pasaportumun süresi bittiğinde bulunduğum ülkenin konsolosluğuna gidip pasaportumu uzattım.

* Eğer ben aranan suçlanan ve yargılanıp da kaçan bir insan olsaydım hem de 12 Eylül Kenan Evren döneminde dış konsolosluk benim pasaportumu uzatır mıydı?

NEDEN GECİKTİ?



Ceyhun işkence altında isminin verildiği iddiasının sıkıyönetim mahkemesinde dile getirildiğini ve ismini veren iki kişinin mahkemede beraat ettiğini söyledi.

Ceyhun tebliğ sonrasını neden harekete geçmediğine ilişkin ise “Herkesin aklandığı, bana karşı kimsenin suçlama yapmadığı ve özünde de mahkeme huzurunda suçsuz olduğunu beyan edip daha sonra beraat edeceğim bir süreci başlatmakta gençlik hatası, hata ettim.” diye konuştu.

1998’DE TUTUKLAMA KARARI KALKTI

Askeri mahkemeye gidip “Ben suçsuzum efendim’ demeyi kendime yediremedim” diyen Ceyhun sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bundan dolayı ayrılan dava dosyam ta ki sıkıyönetim mahkemeleri görevini sivil mahkemelere terk edene kadar bu olayda bağlantılı olarak durdu.

* Haksız yere hakkımda çıkarılan gıyabi tutuklama kararı 1998 yılında kaldırıldı ve tüm gazetelerde ‘büyük bir adli hata düzeltildi’ diye yazıldı.

* Peşinden ben ifademi verdim ve mahkeme suçsuzluğumu hüküm olarak bu kararı verdi.

VATANDAŞLIĞINI KAYBETTİ

Süreçte Türk vatandaşlığını kaybettiğini de belirten Ceyhun “Bu sürecin içinde askeri mahkeme önüne çıkmamaktan dolayı ülkeme gelememek, vatandaşlığımı kaybetmek gibi olaylar yaşadım. Benim de aklanmış bir insan olarak sosyal medya üzerinden bu tür suçlamalara maruz kalmamı adil bir gelişme olarak kabul etmiyorum” diye konuştu.