Özel eğitimli hırsızlar yakalandı

İstanbul Kağıthane’de 11 Ocak’ta bir avukatlık ofisindeki çelik kasadan 200 bin lira değerinde altın çalındı.

Olay yerine giden hırsızlık büro amirliği ekipleri, bina ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda altınları çalan 6 şüphelinin binadan çıktıktan sonra ikiye ayrıldığı bir süre sonra tekrar birleşerek bir araca bindiği belirlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI, ALTINLAR YOK…

Şüphelilerin kimliklerini tespit ederek takip başlayan ekipler, Zura G. (41), Temur K. (34) ve Lasha A. (40) isimli Gürcistan uyruklu kişileri 27 Ocak’ta Kadıköy’de yakaladı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Avtandıl G. (37), Şalva D. (34) ve Guram G. (36) isimli Gürcistan uyruklu şüphelileri ise Fatih’te saklandıkları adreslerde gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çalınan altınların izine rastlanılmazken, kapı ve kasa açmak için kullanılan özel malzemeler ele geçirildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Emniyete götürülerek sorguya alınan şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtları ve haklarında yakalama kararları olduğu belirlendi. Şüphelilerden ele geçirilen malzemelerin “Gürcü Taktiği” ismi verilen hırsızlıkta kullanıldığı belirlendi.

GÜRCÜ TAKTİĞİ ORTAYA ÇIKARILDI

Ekiplerin araştırmalarına göre, şüpheliler hedef aldıkları adreslerin kapılarına alüminyum folyoya sardıkları işlenmemiş anahtarları sokarak örnek aldı. Ardından alınan örneğe göre yapılan anahtarla adreslerin kapılarını açtıkları belirlendi. Adrese giren hırsızların altın arama dedektörü ile ziynet eşyalarını çaldıkları, ardından iz bırakmadan kaçtıkları ortaya çıkarıldı.

Yaptıkları yöntemle vatandaşların ziynet eşyalarının çalındığını geç fark etmesini amaçlayan hırsızların Gürcistan’da özel eğitim aldıkları öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli de adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen malzemeler sergilendi.