Özel ekipler, yurt dışından dönenleri takibe aldı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Gümüşhane’de özel ekip oluşturuldu. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’in talimatıyla her ilçede oluşturulan ekipler, umre ve yurt dışından döndükten sonra 14 gün kuralına göre izole edilen vatandaşları, evlerinde kontrol ediyor. Kent merkezinde polis, köylerde ise jandarmadan oluşan ekipler, sağlık çalışanlarıyla birlikte çat kapı evlerde kontrollerde bulunuyor.

Maske ve eldiven takarak önlem alan ekipler, gittikleri evlerde güvenli mesafede durarak bilgilendirme yapıyor. Ekipler, evlerinde izole olan vatandaşları dışarı çıkmamaları, çıkmaları halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince haklarında yasal işlem yapılacağı, evlerinde alması gereken tedbirler, misafir kabul etmemeleri yönünde bilgilendiriyor.

Özel ekipler, yurt dışından geldiği tespit edilen vatandaşları da evlerinde denetliyor. (DHA)

TÜRKİYE’DE CORONA’DAN BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam corona virüsü nedeniyle 61 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Vaka sayısı da ikiye katlanarak 191’e çıktı.

Bakan Koca, Twitter hesabından şu bilgiyi verdi: ”61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.”

Corona virüsü Türkiye’de ilk olarak 17 Şubat’ta can almış, 89 yaşında bir erkek hasta hayatını kaybetmişti.