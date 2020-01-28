Özel Halk Otobüsleri seferlerini Elazığ için yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Trafik Müdürlüğü denetiminde çalışan Özel Halk Otobüsleri (ÖHO), depremden etkilenen Elazığlıların yaralarını sarmalarına katkıda bulunmak için harekete geçti.

İstanbul'da faaliyet gösteren Özulaş AŞ, Halk Ulaşım AŞ, Öztaş AŞ, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri AŞ ve Mavi Marmara Ulaşım AŞ'nin başkan ve yöneticileri bir araya gelerek, 29 Ocak Çarşamba günü elde edeceklerin gelirlerin bir bölümünü, depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek sağlamak için ayırmaya karar verdi.

YAKLAŞIK 200 BİN TL

Çarşamba günü elde edilecek gelirden oluşturulacak bütçeden yaklaşık 200 bin TL'nin Elazığ Valiliği'ne gönderilmesi ve depremzedeler için konteyner kent kurulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

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