Özel harekatçılar sınıra gidiyor

Türkiye’nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye akını sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göçmenlerin güvenliği için Yunanistan sınırında bin Özel Harekat polisinin görevlendirildiğini dün açıklamıştı.

Sınırdaki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Yunanistan’ın göçmenleri geri itmesini önlemek için sınıra tam donanımlı ve teçhizatlı 1000 Özel Harekat polisi gönderdik” demişti.

Bu kapsamda Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki 40 polis, bölgede görevlendirildi. Özel Harekat polisleri, Ordu Valiliği önünde bekleyen otobüse binerek, Edirne'ye doğru yola çıktı.