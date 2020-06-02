Özel hastanede çalışan 2 hemşire ve bir hastada corona çıktı!

Mersin’de bulunan bir hastanede erişkin yoğun bakımına sevk edilen bir hastada corona virüsü tespit edildi.

Bunun üzerine hastanede yoğun bakım hastaları ve personellere test yapıldı. Yapılan test sonucunda iki hemşirede de virüse rastlandı.

Bunun üzerine corona virüsü test sonucu pozitif çıkan 3 kişi başka bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Konu ile ilgili hastanenin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Tarsus Devlet Hastanesi'nden Erişkin Yoğun Bakımına sevk edilen bir hastamızda Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

* Bunun üzerine tüm erişkin Yoğun Bakım hastaları ve personelimize test yapılmıştır. Test sonuçlarına göre 1 hasta ve 2 sağlık çalışanımızın testi pozitif çıkmış, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

* Hastanemiz Erişkin Yoğun bakımında ve diğer servislerde Covidli yatan hastamız yoktur. Hastanemiz şu anda tüm birimleriyle hizmet vermeye devam etmektedir.

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